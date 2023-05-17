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В Минске стартовал республиканский фестиваль борьбы

17 мая 2023 14:26
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Новости Беларуси. В Минске начался республиканский фестиваль борьбы. В течение двух дней участники разыграют 30 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В Минске стартовал республиканский фестиваль борьбы-1

Конкуренция серьезная. Звание лучшего оспаривают более 700 человек из разных уголков страны. Естественно, что представлены все виды борьбы. Данный старт является в том числе отборочным к первенству Европы среди школьников, которое состоится в Венгрии.  

# Борьба # Фотофакт

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