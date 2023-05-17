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«Я готов делать всё что угодно». В Беларуси стартовал детский турнир Minsk Cup-2023

17 мая 2023 19:42
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Новости Беларуси. В эти дни мир живет футболом. И белорусская столица не стала исключением. Сегодня, 17 мая, стартовал турнир Minsk Cup-2023, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Я готов делать всё что угодно». В Беларуси стартовал детский турнир Minsk Cup-2023-1

За право выиграть главный трофей ведут борьбу дети и юноши в возрастном диапазоне от 8 до 12 лет. Всего заявлено 28 команд. Это сильнейшие столичные коллективы, а также дружины из регионов. В среду состоялась церемония открытия, а также прошли первые поединки. Несмотря на юный возраст, цели у ребят довольно амбициозные и конкуренции они не боятся. Так что борьба ожидается захватывающей. 

Председатель АБФФ: нужно создать, возможно, детскую лигу, где мы дадим футбольную практику (здесь подробности). 

«Я готов делать всё что угодно». В Беларуси стартовал детский турнир Minsk Cup-2023-4

Виталий Ремис, игрок ФК «Минск»: 
От турнира жду победы и жду хорошего результата, прежде всего турнирного опыта. Если кто-то лучше меня, я буду стремиться становиться лучше того, кто лучше меня. 

«Я готов делать всё что угодно». В Беларуси стартовал детский турнир Minsk Cup-2023-7

Владислав Прадун, игрок ФК РЦОР-БГУ: 
Я думаю, что РЦОР-БГУ-2 обыграет другие команды. Я готов делать все что угодно. Бить по воротам, забивать – все что угодно. Мы приехали только за победой. 

Завершится футбольный турнир Minsk Cup в субботу, 20 мая. 

# Футбол Беларуси # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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