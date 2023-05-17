Bad Boys из Санкт-Петербурга обыграли белорусскую команду в баскетболе 3х3

В финальном раунде Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3 среди мужчин выбыл из борьбы представитель нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда «Минск-Беларусь» завершила выступление на стадии четвертьфинала. В первом же матче плей-офф отечественные баскетболисты потерпели поражение от квартета из Санкт-Петербурга под названием Bad Boys. Белорусская дружина уступила со счетом 11:15.