Прямой эфир

Bad Boys из Санкт-Петербурга обыграли белорусскую команду в баскетболе 3х3

17 мая 2023 19:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В финальном раунде Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3 среди мужчин выбыл из борьбы представитель нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Bad Boys из Санкт-Петербурга обыграли белорусскую команду в баскетболе 3х3-1

Команда «Минск-Беларусь» завершила выступление на стадии четвертьфинала. В первом же матче плей-офф отечественные баскетболисты потерпели поражение от квартета из Санкт-Петербурга под названием Bad Boys. Белорусская дружина уступила со счетом 11:15. 

# Баскетбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Надо побеждать». В Минске проводят первенство страны по теннису в четырёх возрастах
17 мая 2023 19:30

«Надо побеждать». В Минске проводят первенство страны по теннису в четырёх возрастах

В Минске стартовал республиканский фестиваль борьбы
17 мая 2023 14:26

В Минске стартовал республиканский фестиваль борьбы

Теннис. Две белоруски сыграют в квалификации «Ролан Гаррос»
17 мая 2023 14:25

Теннис. Две белоруски сыграют в квалификации «Ролан Гаррос»