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После шести дней Паралимпиады Беларусь с 7 медалями на 15-м месте

31 августа 2021 15:59
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После шести соревновательных дней Паралимпиады в Токио в медальном зачете лидирует с большим преимуществом команда Китая – 58 золотых наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего спортсмены из Поднебесной заработали 126 медалей. На второй позиции Великобритания, в их копилке 27 единиц наивысшей пробы.

После шести дней Паралимпиады Беларусь с 7 медалями на 15-м месте-1

Беларусь занимает 15-ю позицию, в нашем активе 5 золотых наград. Всего же ребята смогли добыть пока 7 медалей.

У пятикратного чемпиона Токио Игоря Бокия во вторник, 31 августа, выходной, но уже в среду белорус выступит на своей шестой паралимпийской дистанции – 100 метров брассом. В этой же дисциплине выйдет на старт и второй белорус, чемпион Рио Владимир Изотов. У женщин на этой дистанции Беларусь представит Анастасия Зудилова.

После шести дней Паралимпиады Беларусь с 7 медалями на 15-м месте-4

Попытать счастье на 200-метровке в комплексе сможет и вновь испеченный медалист Токио Егор Щелканов. В секторе метания булавы будем болеть за Владислава Гриба.

# Паралимпийские игры # Игорь Бокий # Владимир Изотов # Анастасия Зудилова # Егор Щелканов # Владислав Гриб # Фотофакт

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