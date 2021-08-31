После шести дней Паралимпиады Беларусь с 7 медалями на 15-м месте

После шести соревновательных дней Паралимпиады в Токио в медальном зачете лидирует с большим преимуществом команда Китая – 58 золотых наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего спортсмены из Поднебесной заработали 126 медалей. На второй позиции Великобритания, в их копилке 27 единиц наивысшей пробы.

Беларусь занимает 15-ю позицию, в нашем активе 5 золотых наград. Всего же ребята смогли добыть пока 7 медалей.

У пятикратного чемпиона Токио Игоря Бокия во вторник, 31 августа, выходной, но уже в среду белорус выступит на своей шестой паралимпийской дистанции – 100 метров брассом. В этой же дисциплине выйдет на старт и второй белорус, чемпион Рио Владимир Изотов. У женщин на этой дистанции Беларусь представит Анастасия Зудилова.