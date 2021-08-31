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Пляжный футбол и кикбоксинг включили в программу III Европейских игр

31 августа 2021 15:58
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В программу III Европейских игр, которые примет Краков с 9 по 25 июня 2023 года, включены пляжный футбол и кикбоксинг. Такое решение было принято Европейским олимпийским комитетом, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Пляжный футбол и кикбоксинг включили в программу III Европейских игр-1

Пляжный футбол стал одним из популярных видов на предыдущих мультифорумах в 2015 и 2019 годах. Кикбоксинг за последнее десятилетие добился значительного роста, и на предстоящих соревнованиях 128 спортсменов будут бороться за медали в «фулл-контакте» и других дисциплинах.

Пляжный футбол и кикбоксинг включили в программу III Европейских игр-4

Европейские игры – главное мультиспортивное событие континента, оно проводится каждые четыре года.

# Европейские игры # Фотофакт

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