Пляжный футбол и кикбоксинг включили в программу III Европейских игр

В программу III Европейских игр, которые примет Краков с 9 по 25 июня 2023 года, включены пляжный футбол и кикбоксинг. Такое решение было принято Европейским олимпийским комитетом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пляжный футбол стал одним из популярных видов на предыдущих мультифорумах в 2015 и 2019 годах. Кикбоксинг за последнее десятилетие добился значительного роста, и на предстоящих соревнованиях 128 спортсменов будут бороться за медали в «фулл-контакте» и других дисциплинах.