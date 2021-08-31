Баскетбол. Стали известны соперники сборной Беларуси по основному раунду квалификации ЧМ-2023

Новости Беларуси. По результатам жеребьевки европейской квалификации к мировому форуму – 2023 по баскетболу соперниками мужской сборной Беларуси стали Великобритания, Греция и Турция, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды определены в квартет B. Они сыграют друг с другом дома и на выезде. Всего в квалификации примут участия 8 групп по 4 команды. В следующий этап пройдут три лучшие дружины из каждого квартета.