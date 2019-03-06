После короткой программы на Универсиаде в Красноярске лидирует Максим Ковтун

Фигурист исполнил впечатляющий каскад четверного сальхова и тройного тулупа, но едва не упал с тройного акселя. Несмотря на помарку, Ковтун набрал 91,74 балла, что позволило ему занять промежуточное первое место.

Новости России. 6 марта на Универсиаде-2019 в Красноярске прошла короткая программа мужского одиночного катания. Её лидером стал действующий чемпион России Максим Ковтун.

На втором месте оказался итальянец Маттео Риццо, который взял бронзовую медаль на ЧЕ в Минске. Спортсмен продемонстрировал четверной тулуп, тройной аксель, а также каскад тройного лутца и тройного тулупа. При наличии сложных элементов явных помарок у итальянца не было, так что результат в 90,78 балла выглядит более чем заслуженным.

Третье промежуточное место за Андреем Лазукиным. Фигурист также известен в качестве бойфренда Елизаветы Туктамышевой. Спортсмен исполнил четверной тулуп, но едва не коснулся рукой льда после тройного акселя, Также он показал каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Итог – достойные 88,63 балла.

Взявший серебро на ЧЕ в Минске Александр Самарин занял шестое место с 82,41 баллами. Как сообщает РИА Новости, фигурист решил устроить себе проверку перед чемпионатом мира, поэтому добавил недавно освоенные элементы в прокат, что и привело к падению.

«Я сюда приехал не кого-то обыгрывать, а сделать заявленный контент. Многое не получилось, но я готовлю себя к чемпионату мира», – пояснил Александр.

Произвольная программа, по итогам которой определится тройка победителей, пройдёт 7 марта.

Зимой 2019 года в Минске состоялся ЧЕ по фигурному катанию.