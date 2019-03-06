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После короткой программы на Универсиаде в Красноярске лидирует Максим Ковтун

06 марта 2019 14:49
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Новости России. 6 марта на Универсиаде-2019 в Красноярске прошла короткая программа мужского одиночного катания. Её лидером стал действующий чемпион России Максим Ковтун.  

Фигурист исполнил впечатляющий каскад четверного сальхова и тройного тулупа, но едва не упал с тройного акселя. Несмотря на помарку, Ковтун набрал 91,74 балла, что позволило ему занять промежуточное первое место.  

После короткой программы на Универсиаде в Красноярске лидирует Максим Ковтун-1

Фото: instagram.com/maksim_pavlovich  

На втором месте оказался итальянец Маттео Риццо, который взял бронзовую медаль на ЧЕ в Минске. Спортсмен продемонстрировал четверной тулуп, тройной аксель, а также каскад тройного лутца и тройного тулупа. При наличии сложных элементов явных помарок у итальянца не было, так что результат в 90,78 балла выглядит более чем заслуженным.  

Третье промежуточное место за Андреем Лазукиным. Фигурист также известен в качестве бойфренда Елизаветы Туктамышевой. Спортсмен исполнил четверной тулуп, но едва не коснулся рукой льда после тройного акселя, Также он показал каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Итог – достойные 88,63 балла.  

Взявший серебро на ЧЕ в Минске Александр Самарин занял шестое место с 82,41 баллами. Как сообщает РИА Новости, фигурист решил устроить себе проверку перед чемпионатом мира, поэтому добавил недавно освоенные элементы в прокат, что и привело к падению.  

«Я сюда приехал не кого-то обыгрывать, а сделать заявленный контент. Многое не получилось, но я готовлю себя к чемпионату мира», – пояснил Александр.  

Произвольная программа, по итогам которой определится тройка победителей, пройдёт 7 марта.  

Зимой 2019 года в Минске состоялся ЧЕ по фигурному катанию.  

Своими мыслями о прошедшем соревновании поделились участники – здесь подробности.  

# Фигурное катание # Максим Ковтун # Маттео Риццо # Андрей Лазукин # Александр Самарин

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