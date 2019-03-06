«Это тот ближайший резерв». Николай Козеко рассказал о подающих надежды фристайлистах

С 1 по 6 апреля в Италии пройдет юниорский чемпионат мира, где у белорусов есть все шансы побороться за медали.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Я думаю, среди ребят особое внимание надо обратить на Игоря Дребенкова, может на Тимерцева, на Илью Горелика из девочек будем смотреть Снежану Дребенкову. Это тот ближайший резерв, который может быть, глядя на Олимпиаду в Пекине, надо будет задействовать в подготовке сейчас к Олимпийским играм.