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Когда станут известны результаты переписи-2019?

28 октября 2018 17:10
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Новости Беларуси. Меньше года осталось до проведения в стране переписи населения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Когда станут известны результаты переписи-2019?-1

О том, как это будет, рассказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Большое интервью «Недели».

Юлия Огнева:
Сколько понадобится вам времени для того, чтобы обработать весь этот массив информации? Когда мы уже получим те самые данные переписи-2019?

Когда станут известны результаты переписи-2019?-4

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета:
Мы, конечно, будем очень стараться. С учетом того, что, в принципе, у нас уже автоматизированы все процессы, конечно, мы уменьшим время обработки переписи. Я думаю, что где-то через год-полтора после завершения переписи мы дадим уже результаты и проинформируем органы власти и управления, которым очень необходима эта информация для построения прогнозных параметров, о результатах.

Больше подробностей о переписи населения-2019 здесь.

# Государственная социальная политика # общество # Инна Медведева # Фотофакт

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