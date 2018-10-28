Когда станут известны результаты переписи-2019?

Новости Беларуси. Меньше года осталось до проведения в стране переписи населения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева: Сколько понадобится вам времени для того, чтобы обработать весь этот массив информации? Когда мы уже получим те самые данные переписи-2019?

О том, как это будет, рассказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Большое интервью «Недели».

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета:

Мы, конечно, будем очень стараться. С учетом того, что, в принципе, у нас уже автоматизированы все процессы, конечно, мы уменьшим время обработки переписи. Я думаю, что где-то через год-полтора после завершения переписи мы дадим уже результаты и проинформируем органы власти и управления, которым очень необходима эта информация для построения прогнозных параметров, о результатах.

Больше подробностей о переписи населения-2019 здесь.