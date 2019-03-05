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«Старались выступить хорошо». Триумфаторы Универсиады Романовская и Башлаков вернулись в Минск

05 марта 2019 20:01
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Новости Беларуси. Фееричное завершение сезона. Белорусские фристайлисты стали триумфаторами зимней Универсиады, которую принимает Красноярск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Старались выступить хорошо». Триумфаторы Универсиады Романовская и Башлаков вернулись в Минск-1

Действующая чемпионка мира Александра Романовская блестяще отработала сложнейший элемент в акробатике – тройное сальто – и принесла белорусской команде первое золото. День спустя, Александра уже в дуэте с Артемом Башлаковым вновь выиграла в Красноярске медаль высшей пробы!

«Старались выступить хорошо». Триумфаторы Универсиады Романовская и Башлаков вернулись в Минск-4

Победители зимнего студенческого мультифорума 5 марта вернулись домой. В аэропорту их буквально забросали поздравлениями и цветами.

«Старались выступить хорошо». Триумфаторы Универсиады Романовская и Башлаков вернулись в Минск-7

Александра Романовская, двукратная победительница зимней Универсиады:
Просто старалась выступить хорошо. Не думала, что так все получится, потому что после той Универсиады ехала такая немножко уставшая, но в целом удалось собраться и реализовать все, что хотелось.

«Старались выступить хорошо». Триумфаторы Универсиады Романовская и Башлаков вернулись в Минск-10

Артем Башлаков, победитель зимней Универсиады:
Конечно, присутствовала большая ответственность, не подвести. Где-то я ее подтянул (Александру Романовскую -прим. ред.), где-то она меня, поэтому мы с нем сработали отлично.

«Старались выступить хорошо». Триумфаторы Универсиады Романовская и Башлаков вернулись в Минск-13

Национальная команда завершила сезон, однако еще не сказали своего последнего слова наши молодые спортсмены. С 1 по 6 апреля в Италии пройдет юниорский чемпионат мира, где у белорусов есть все шансы побороться за медали.

«Старались выступить хорошо». Триумфаторы Универсиады Романовская и Башлаков вернулись в Минск-16

# Фристайл # Александра Романовская # Артем Башлаков # Фотофакт

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