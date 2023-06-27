Прямой эфир

Посетить соревнования II Игр стран СНГ можно будет бесплатно

27 июня 2023 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Билеты для зрителей соревнований II Игр стран СНГ будут бесплатными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом в нашем эфире заявил первый замминистра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович.

Посетить соревнования II Игр стран СНГ можно будет бесплатно-1

Масштабный спортивный форум состоится с 4 по 14 августа, атлеты будут соревноваться в 20-ти видах спорта. О своем участии в турнирах заявили представители 18-ти стран, из них восемь – из СНГ. Старты пройдут в 11-ти городах Беларуси, у их участников будет прекрасная возможность насладиться красотами нашей страны и открыть для себя ее туристический потенциал.

Читайте также:

Василиса Марзалюк: санкции нам на руку сыграли – мы смогли промониторить детский спорт

Вице-президент EMF: «Откуда брать чемпионов? Если мы сами их не вырастим, их не будет»

Минспорта: в Беларуси спортом и физической культурой занимается 26,8 % населения

# Игры стран СНГ # Александр Дорохович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Шубский: смысл «Вытоков», что ты будешь человеком, который способен защитить женщину, семью, страну
26 июня 2023 19:54

Александр Шубский: смысл «Вытоков», что ты будешь человеком, который способен защитить женщину, семью, страну

Замминистра спорта: билеты на Игры стран СНГ в Беларуси будут бесплатными
26 июня 2023 19:47

Замминистра спорта: билеты на Игры стран СНГ в Беларуси будут бесплатными

«Конкуренция очень большая». Как проходят соревнования по 100-клеточным шашкам?
26 июня 2023 19:32

«Конкуренция очень большая». Как проходят соревнования по 100-клеточным шашкам?