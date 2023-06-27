Посетить соревнования II Игр стран СНГ можно будет бесплатно

Новости Беларуси. Билеты для зрителей соревнований II Игр стран СНГ будут бесплатными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом в нашем эфире заявил первый замминистра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович.

Масштабный спортивный форум состоится с 4 по 14 августа, атлеты будут соревноваться в 20-ти видах спорта. О своем участии в турнирах заявили представители 18-ти стран, из них восемь – из СНГ. Старты пройдут в 11-ти городах Беларуси, у их участников будет прекрасная возможность насладиться красотами нашей страны и открыть для себя ее туристический потенциал.

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