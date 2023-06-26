Александр Шубский: смысл «Вытоков», что ты будешь человеком, который способен защитить женщину, семью, страну

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? 26 июня на площадке ток-шоу «По существу» собрались функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.
Алена Сырова, СТВ:
Александр Николаевич, к вам вопрос по символике на «Вытоках». Вот насколько она популярна и распространена? Мне кажется, там вот, как посмотришь картинки, кажется, что все прям там в белорусских флагах.
Александр Шубский, председатель Глубокского райисполкома:
Ну, насколько она популярна, доказывает то, что я в этой майке, здесь, снял галстук, снял костюм и поехал в ней, потому что это честь. Это символ Национального олимпийского комитета, символ нашего единства. Я еще немножко хотел добавить. Здесь идет тема «Большой спорт». Но все-таки «Вытоки». Сегодня дети как живут? Возле смартфона, возле гаджета, возле всего. И вот эта вот позиция, когда можно оттянуть этих детей туда, показать, что помимо этого всего есть жизнь, заниматься, готовиться, потому что молодежь, как бы там ни было сегодня, может, меньше подготовлена физически. Смысл «Вытоков», что, может, ты не станешь чемпионом, может, ты никогда не будешь, но ты будешь человеком, который, как всегда выступает Президент, способен защитить женщину, способен защитить свою семью и способен защитить свою страну. Плюс еще один момент. «Вытоки» – это может быть объединение семей. Потому что дети сидят отдельно, родители отдельно, вот эта вот тема получается, а здесь пошли вместе, вот у нас тут в Глубоком они все ходили, занимались.
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