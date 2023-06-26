Александр Шубский: смысл «Вытоков», что ты будешь человеком, который способен защитить женщину, семью, страну

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? 26 июня на площадке ток-шоу «По существу» собрались функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.

Алена Сырова, СТВ:

Александр Николаевич, к вам вопрос по символике на «Вытоках». Вот насколько она популярна и распространена? Мне кажется, там вот, как посмотришь картинки, кажется, что все прям там в белорусских флагах.