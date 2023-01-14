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Теннис. Шиманович и Фомина выиграли парный разряд теннисного турнира в Тунисе

14 января 2023 18:53
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Белоруска Ирина Шиманович в паре с россиянкой Аленой Фоминой стали победителями турнира в тунисском Монастире категории 40, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Шиманович и Фомина выиграли парный разряд теннисного турнира в Тунисе-1

В финальном поединке белорусско-российский дуэт одолел румынку Оану Гаврилу и гречанку Сапфо Сакеллариди со счетом 6:2, 6:1. Отметим, Ирина Шиманович после этого успеха впервые в карьере войдет в топ-200 рейтинга WTA в парном разряде.

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# Теннис # Алена Фомина # Оана Гаврила # Сапфо Сакеллариди # Фотофакт

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