Теннис. Шиманович и Фомина выиграли парный разряд теннисного турнира в Тунисе

Белоруска Ирина Шиманович в паре с россиянкой Аленой Фоминой стали победителями турнира в тунисском Монастире категории 40, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальном поединке белорусско-российский дуэт одолел румынку Оану Гаврилу и гречанку Сапфо Сакеллариди со счетом 6:2, 6:1. Отметим, Ирина Шиманович после этого успеха впервые в карьере войдет в топ-200 рейтинга WTA в парном разряде.