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КХЛ. Егор Шарангович прервал семиматчевую серию без результативных баллов

14 января 2023 18:54
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Белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович наконец прервал 7-матчевую серию без результативных баллов. Его дружина на выезде выиграла у «Анахайма» со счетом 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Егор Шарангович прервал семиматчевую серию без результативных баллов-1

Свою лепту в победу команды внес и белорус. Он заработал ассистентский бал на 56-й минуте, когда после отбора шайбы отдал пас Джеку Хьюзу, который и реализовал голевой момент. Это произошло при шестом взятии ворот.

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# Хоккей # Егор Шарангович # Джек Хьюз # Фотофакт

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