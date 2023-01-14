КХЛ. Егор Шарангович прервал семиматчевую серию без результативных баллов

Белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович наконец прервал 7-матчевую серию без результативных баллов. Его дружина на выезде выиграла у «Анахайма» со счетом 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Свою лепту в победу команды внес и белорус. Он заработал ассистентский бал на 56-й минуте, когда после отбора шайбы отдал пас Джеку Хьюзу, который и реализовал голевой момент. Это произошло при шестом взятии ворот.