«Понял, что сегодня будет одна из самых тяжёлых гонок». Биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл серебро в пасьюте

Новости Беларуси. Еще одна заслуженная награда в копилке белорусских биатлонистов. Дмитрий Лазовский завоевал серебро гонки преследования четвертого этапа Кубка Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парни, как и девушки, определяли сильнейших в пасьюте. Лазовский уходил на дистанцию первым. Спортсмену удалось сохранить хороший темп. Несмотря на ветер, огневые рубежи он преодолел лишь с двумя осечкам. И завершил гонку на втором месте.
Дмитрий Лазовский, серебряный медалист гонки преследования:
Домашние старты – наверное, в этом сезоне, так как чемпионата мира у нас нет, для себя это подмечал как чемпионат мира, самый значимый старт в сезоне. Ну, в принципе, и удалось на нем себя хорошо реализовать. С первого круга, когда мы с Даником только забежали в первый подъем, понял, что будет сегодня одна из самых тяжелых гонок, потому что там казалось, на первом подъеме, что по пояс тонешь.
А вот лидер нашей сборной Антон Смольский не смог совладать со стрельбой. У него пять штрафных кругов. Шанс побороться за медали у биатлонистов будет в воскресенье, 22 января. В заключительный день четвертого этапа Кубка Содружества состоятся гонки с массовым стартом.
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