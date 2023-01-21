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«Понял, что сегодня будет одна из самых тяжёлых гонок». Биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл серебро в пасьюте

21 января 2023 14:20
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Новости Беларуси. Еще одна заслуженная награда в копилке белорусских биатлонистов. Дмитрий Лазовский завоевал серебро гонки преследования четвертого этапа Кубка Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парни, как и девушки, определяли сильнейших в пасьюте. Лазовский уходил на дистанцию первым. Спортсмену удалось сохранить хороший темп. Несмотря на ветер, огневые рубежи он преодолел лишь с двумя осечкам. И завершил гонку на втором месте.

«Понял, что сегодня будет одна из самых тяжёлых гонок». Биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл серебро в пасьюте-1

Дмитрий Лазовский, серебряный медалист гонки преследования:
Домашние старты – наверное, в этом сезоне, так как чемпионата мира у нас нет, для себя это подмечал как чемпионат мира, самый значимый старт в сезоне. Ну, в принципе, и удалось на нем себя хорошо реализовать. С первого круга, когда мы с Даником только забежали в первый подъем, понял, что будет сегодня одна из самых тяжелых гонок, потому что там казалось, на первом подъеме, что по пояс тонешь.

«Понял, что сегодня будет одна из самых тяжёлых гонок». Биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл серебро в пасьюте-4

А вот лидер нашей сборной Антон Смольский не смог совладать со стрельбой. У него пять штрафных кругов. Шанс побороться за медали у биатлонистов будет в воскресенье, 22 января. В заключительный день четвертого этапа Кубка Содружества состоятся гонки с массовым стартом.

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# Биатлон # Дмитрий Лазовский # Антон Смольский # Фотофакт

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