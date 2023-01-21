«Понял, что сегодня будет одна из самых тяжёлых гонок». Биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл серебро в пасьюте

Дмитрий Лазовский, серебряный медалист гонки преследования:

Домашние старты – наверное, в этом сезоне, так как чемпионата мира у нас нет, для себя это подмечал как чемпионат мира, самый значимый старт в сезоне. Ну, в принципе, и удалось на нем себя хорошо реализовать. С первого круга, когда мы с Даником только забежали в первый подъем, понял, что будет сегодня одна из самых тяжелых гонок, потому что там казалось, на первом подъеме, что по пояс тонешь.