«Приятно играть при полных трибунах». В Минске проходит хоккейный матч среди любителей с участием Президента

Новости Беларуси. Большой праздник любительского хоккея. Продолжается первый этап 16-х Республиканских соревнований по хоккею с шайбой на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 21 января, на льду «Олимпик-Арены» – поединок команды Президента и сборной Могилевской области. К слову, это первый матч главы государства в 2023 году.

Что касается соперника, он пока не набрал ни одного очка в турнире. Поэтому неудивительно, что на площадке развернулась упорная борьба. Как всегда, на «Олимпик-Арене» многолюдно. На любительский хоккей многие белорусы приходят семьями, это уже становится традицией.

Трибуны тепло и восторженно приветствовали команды и сегодня. Игра со старта взяла скоростной вектор. Острые моменты были то у одних, то у других ворот.

Первая 20-минутка ознаменовалась точным попаданием в рамку команды Могилева. Уже на 3-й минуте шайбу забросил Павел Волчек. А после отличился титулованный Максим Парфеевец. За 1,5 минуты до завершения первого периода счет на табло стал 3:0. Поддержал почин своей команды Николай Лукашенко. Трибуны ликовали, а игроки поделились своими эмоциями.

Алексей Шантыка, нападающий команды Президента:

Хоккей – это всегда как праздник. Приятно играть при полных трибунах, когда поддерживают так. Только вперед хочется бежать и играть в удовольствие.

Александр Матерухин, нападающий команды Могилевской области:

Хорошее движение с обеих сторон. Самое главное – чтобы все получили удовольствие: и зрители, и ребята, которые играют. Зрителей полная арена. Это классно, когда столько людей приходит, поддерживают хоккей. Не только здесь, но и вообще везде.