4-й этап Кубка Содружества проходит в Раубичах. В расписании дня две гонки – репортаж

За ходом состязаний и успехами белорусских биатлонистов в Раубичах следит и наша съемочная группа. На связи со студией Артем Шукалович, который готов поделиться последними новостями.

Новости Беларуси. В Раубичах проходит четвертый этап Кубка Содружества по биатлону. Сегодня в графике – женская и мужская гонки преследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортсмены завершают последние приготовления.

Артем Шукал о вич, корреспондент: Третий соревновательный день Кубка Содружества вот-вот стартует, сейчас спортсмены справляются с пристрелкой. Сегодня в расписании дня две гонки: пасьют – мужской и женский. Погодные условия в Раубичах немного изменились, температура все еще выше 0 °C, но поднялся ветер. Это может создать дополнительные проблемы, особенно на огневых рубежах, если учитывать, что во вчерашней мужской гонке на ноль смогли отстреляться только три спортсмена, ветер может создать еще больше проблем для всех участников.

Первыми по традиции старт примут девушки. В стартовой пятерке первой из белорусок отправится на дистанцию Динара Алимбекова, которая в своем спринте финишировала четвертой. Будем рассчитывать на то, что девушка сможет побороться за награды, показать хорошую, меткую стрельбу и отличный темп. Эта гонка началась в 11:00

Парни выступят позже, их старт запланирован на 14:30. На дистанцию первым отправится наш Дмитрий Лазовский, который вчера достойно показал себя на дистанции и завоевал золото, обогнав всех россиян. Желаем нашим спортсменам успехов!