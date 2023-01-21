«Хочется остаться лидером до конца сезона». Алимбекова-Смольская выиграла бронзу на 4-м этапе Кубка Содружества

Динара Алимбекова-Смольская, бронзовая медалистка гонки преследования:

Когда у меня не было этой желтой майки, мне казалось, что очень сложно отыграть у кого-то эту позицию, первую, лидерскую, потому что, когда надеваешь эту желтую майку, уже не хочется ее никому отдавать. Поэтому у меня сегодня были именно такие мысли. Когда я ее впервые увидела сегодня в кабине, подумала, что буду сохранять лидерство, насколько это возможно, и буду бороться в каждой гонке. Сколько бы у меня промахов ни было, сколько бы я ни отставала от лидеров, я все равно буду стараться выгрызать эти очки. Хочется быть лидером и остаться уже до конца сезона.