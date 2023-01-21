«Хочется остаться лидером до конца сезона». Алимбекова-Смольская выиграла бронзу на 4-м этапе Кубка Содружества

Новости Беларуси. Динара Алимбекова-Смольская выиграла бронзу гонки преследования на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Динара Алимбекова-Смольская выиграла бронзу гонки преследования на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Девушка выходила на старт четвертой. И неплохо показала себя на дистанции. Огневые рубежи в лежке она преодолела без осечек. Однако подвела стойка. Четыре промаха помешали претендовать на более высокие места. Динара финишировала третьей и завоевала первую для себя медаль четвертого этапа Кубка Содружества.
Отметим, с таким результатом белоруска продолжает возглавлять общий зачет турнира и сохранила желтую майку лидера.
Динара Алимбекова-Смольская, бронзовая медалистка гонки преследования:
Когда у меня не было этой желтой майки, мне казалось, что очень сложно отыграть у кого-то эту позицию, первую, лидерскую, потому что, когда надеваешь эту желтую майку, уже не хочется ее никому отдавать. Поэтому у меня сегодня были именно такие мысли. Когда я ее впервые увидела сегодня в кабине, подумала, что буду сохранять лидерство, насколько это возможно, и буду бороться в каждой гонке. Сколько бы у меня промахов ни было, сколько бы я ни отставала от лидеров, я все равно буду стараться выгрызать эти очки. Хочется быть лидером и остаться уже до конца сезона.
Соревновательный день на этом не завершается. Впереди мужской пасьют. Старт гонки запланирован на 14:30.
Подписывайтесь на нас в Telegram!