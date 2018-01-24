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ФИБА-Европа. Баскетбольные «Цмоки» добились первой победы на втором этапе кубка

24 января 2018 21:17
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Новости Беларуси. В выездном матче в датском Орхусе парни Александра Крутикова нанесли поражение лидерам группы, баскетболистам Bakken Bears, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем после первой половины встречи «драконы» отставали на три очка.

ФИБА-Европа. Баскетбольные «Цмоки» добились первой победы на втором этапе кубка-1

Однако после третьей четверти уже вели плюс четыре. А заключительную десятиминутку «Цмоки» провели на ура, еще более нарастив перевес. Как итог – убедительная победа 96:75.

ФИБА-Европа. Баскетбольные «Цмоки» добились первой победы на втором этапе кубка-4

Следующую игру на турнире минский клуб проведет дома, 31 января. Соперник – венгерский «Сольноки Олай».

# Фотофакт # Баскетбол # Александр Крутиков

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