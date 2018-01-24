ФИБА-Европа. Баскетбольные «Цмоки» добились первой победы на втором этапе кубка

Причем после первой половины встречи «драконы» отставали на три очка.

Новости Беларуси. В выездном матче в датском Орхусе парни Александра Крутикова нанесли поражение лидерам группы, баскетболистам Bakken Bears, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Однако после третьей четверти уже вели плюс четыре. А заключительную десятиминутку «Цмоки» провели на ура, еще более нарастив перевес. Как итог – убедительная победа 96:75.