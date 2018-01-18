Дарья Домрачева: Мне до сих пор сложно поверить в то, что Уле-Эйнар не поедет на Олимпиаду

Биатлонистка Дарья Домрачева после спринта в Антхольце рассказала, как восприняла известие о том, что ее супруг, известный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, не примет участие в Олимпийских играх-2018.

Слова трехкратной олимпийской чемпионки приводит корреспондент «Матч ТВ» Сергей Лисин.

Дарья Домрачева (в интервью «Матч ТВ»):

Мне до сих пор сложно поверить в то, что Уле-Эйнар не поедет на Олимпиаду. Как и для всех настоящих биатлонных болельщиков, для меня было мечтой увидеть его на старте в Пхенчхане. Легко ли он перенес это решение? Да вы что, как такое можно легко принять. Конечно, он переживает, мы вместе переживаем. Он поедет на Европу, потому что он настоящий спортсмен. Когда я возвращалась в биатлон после родов, то не побрезговала бы и на Кубке IBU побегать. Соревнования есть соревнования. В Антхольце Уле-Эйнар не побежит, команда не включила его в состав.

О том, что король биатлона не поедет на свою седьмую Олимпиаду, стало известно несколько дней назад. Комментируя решение Федерации биатлона Норвегии и Национального олимпийского комитета, Уле-Эйнар сказал: «Неприятно, должен это признать. Моей целью было поехать на Олимпиаду, хорошо выступить там и взять медаль» (читать далее).