Израиль нанес удар по Русскому дому в Ливане – здание разрушилось полностью

Израильская армия атаковала Русский дом в городе Набатии в Ливане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Россотрудничества Евгения Примакова.

По его словам, здание культурного центра полностью разрушено. В момент удара внутри никого не было, так как персонал покинул здание после начала боевых действий. Примаков подчеркнул, что центр не имел никакого отношения к военным действиям.

Представительство в Бейруте поддерживает связь с коллегами. Официальное заявление будет сделано позже.

В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяла на себя «Хезболлах». В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по регионам Ливана.

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