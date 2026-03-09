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Израиль нанес удар по Русскому дому в Ливане – здание разрушилось полностью

09 марта 2026 14:06
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Израиль нанес удар по Русскому дому в Ливане – здание разрушилось полностью-0

Израильская армия атаковала Русский дом в городе Набатии в Ливане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Россотрудничества Евгения Примакова.

По его словам, здание культурного центра полностью разрушено. В момент удара внутри никого не было, так как персонал покинул здание после начала боевых действий. Примаков подчеркнул, что центр не имел никакого отношения к военным действиям.

Представительство в Бейруте поддерживает связь с коллегами. Официальное заявление будет сделано позже.

В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяла на себя «Хезболлах». В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по регионам Ливана.

Фото: pixabay / изображение носит иллюстративный характер

# Международная политика

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