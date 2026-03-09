Минская область готовится к весенним полевым работам: все организационные, технические вопросы решены. Площадь ярового сева составит 73 тысячи гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Минская область готовится к весенним полевым работам: все организационные, технические вопросы решены. Площадь ярового сева составит 73 тысячи гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Только в сельхозпредприятии «Божедары» Борисовского района под яровые зерновые отвели порядка 600 гектаров, тогда как озимые в хозяйстве заняли около тысячи. Особое внимание – внесению минеральных удобрений. Полностью обеспечена потребность в семенах. Вся сельхозтехника – на линейке готовности: это около 15 машин. К началу посевной в автопарке хозяйства появится новый трактор.
Владимир Радовня, директор сельхозпредприятия «Божедары»:
В настоящее время у нас подготовлено порядка 500 тонн семян элиты яровой тритикале, ячмень, овес. Сейчас мы проводим протравливание семян и начинаются отгрузки в хозяйство.
В Минской области есть все необходимое, чтобы в оптимальные сроки провести сев: от техники – а это, в том числе, 1700 энергонасыщенных тракторов, – до бригад. Всего в весенних полевых работах в регионе будет задействовано порядка 6700 механизаторов.
В Минской области в полевых работах задействуют почти 2 тысячи энергонасыщенных тракторов