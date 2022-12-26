Баскетбольный клуб «Минск» уступил «Астане» в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб «Минск» никак не может познать радость победы в Единой лиге ВТБ. Наш полпред потерпел 17-е поражение. На сей раз белорусы уступили «Астане», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости оставили за собой три четверти из четырех. Лишь в последнем отрезке подопечным Ростислава Вергуна удалось набрать столько же очков, сколько и представители Казахстана. Финальный счет – 65 против 76. Следующий матч «Минск» проведет уже после Нового года. В соперниках будет «Зенит» из Санкт-Петербурга.