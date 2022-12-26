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Баскетбольный клуб «Минск» уступил «Астане» в Единой лиге ВТБ

26 декабря 2022 14:50
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Баскетбольный клуб «Минск» никак не может познать радость победы в Единой лиге ВТБ. Наш полпред потерпел 17-е поражение. На сей раз белорусы уступили «Астане», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбольный клуб «Минск» уступил «Астане» в Единой лиге ВТБ-1

Гости оставили за собой три четверти из четырех. Лишь в последнем отрезке подопечным Ростислава Вергуна удалось набрать столько же очков, сколько и представители Казахстана. Финальный счет – 65 против 76. Следующий матч «Минск» проведет уже после Нового года. В соперниках будет «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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