Хоккей. Тюменский «Рубин» стал обладателем Кубка союза, обыграв жлобинский «Металлург»

Тюменский «Рубин» выиграл первый в истории Кубок союза по хоккею. В титульном матче российский клуб нанес поражение нашему жлобинскому «Металлургу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет был открыт в первом периоде. Отличились гости. Во втором отрезке, за 20 секунд до его конца, Алексей Михнов сравнял цифры на табло. Однако последнее слово осталось за приезжими представителями. В заключительной 20-минутке они поразили белорусские ворота еще дважды и завоевали Кубок. «Металлург» стал вторым. А в матче за третье место отечественная «Юность» была сильнее «Динамо» из Санкт-Петербурга. Итоговый счет – 2:1.