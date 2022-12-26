Молодёжная волейбольная лига возобновится в середине января

На большие новогодние каникулы ушла Молодежная волейбольная лига. Турнир возобновится в середине января, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юниорской женской сборной Беларуси есть чем похвастать. После трех туров наша дружина идет на 4-м месте. Девушки провели 12 матчей и в 7 одержали победы. Результаты парней намного скромнее. В сводной таблице они лишь 13-е.