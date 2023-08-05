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Полина Пичугина о первой медали для Беларуси: очень готовились к этому, первым делом позвонила тренеру

05 августа 2023 18:10
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Первую медаль национальной команде Беларуси на II Играх СНГ принесла тяжелоатлетка Полина Пичугина. Она заняла третье место в весовой категории до 45 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Полина Пичугина о первой медали для Беларуси: очень готовились к этому, первым делом позвонила тренеру-1

Полина по сумме двух упражнений подняла 135 килограммов и стала бронзовым медалистом Игр. Победу одержала россиянка Регина Шайдуллина.

Полина Пичугина о первой медали для Беларуси: очень готовились к этому, первым делом позвонила тренеру-4

Полина Пичугина, бронзовый призер по тяжелой атлетике II Игр стран СНГ:
Мы были очень счастливы, очень готовились к этому, очень стремились, чтобы завоевать эту медаль и показать всем, кто такая Беларусь. Я первым делом позвонила своему тренеру, второму, у которого сейчас учусь. Рассказала, как все было. Спросила, счастлив ли он, он спросил, счастлива ли я. Сказал, что я молодчинка и он меня очень любит.

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# Игры стран СНГ # Фотофакт

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