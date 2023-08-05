Полина Пичугина о первой медали для Беларуси: очень готовились к этому, первым делом позвонила тренеру

Полина Пичугина, бронзовый призер по тяжелой атлетике II Игр стран СНГ:

Мы были очень счастливы, очень готовились к этому, очень стремились, чтобы завоевать эту медаль и показать всем, кто такая Беларусь. Я первым делом позвонила своему тренеру, второму, у которого сейчас учусь. Рассказала, как все было. Спросила, счастлив ли он, он спросил, счастлива ли я. Сказал, что я молодчинка и он меня очень любит.

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