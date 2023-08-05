Вторая бронза в тяжёлой атлетике у Беларуси – награду взял Григорий Вертинский

Новости Беларуси. В Гродно на соревнованиях по тяжелой атлетике в рамках II Игр стран СНГ белорусские спортсмены к этому часу взяли две медали – обе бронзы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обладателем награды стала наша Полина Пичугина в весовой категории до 45-ти килограммов. Штангистка взяла вес 135 килограммов и уступила серебро вьетнамке. Золото выиграла российская тяжелоатлетка Регина Шайдуллина. В мужской программе на первое место пьедестала поднялся представитель Узбекистана. Белорус Григорий Вертинский стал бронзовым призером.

Григорий В ертинский, бронзовый призер II Игр стран СНГ по тяжелой атлетике: Доволен. Я не занимался до этого. И за маленькую подготовку неплохо так восстановился.

Елизавета Ж аткина, чемпионка II Игр стран СНГ по тяжелой атлетике ( Р оссия): По ощущениям до сих пор такой адреналинчик, как обычно после соревнований. Но ничего, пройдет. Я на самом деле рада, что я выиграла. Но результатом, конечно, недовольна. Мы рассчитывали сработать в шесть подходов, то есть три в рывке, три в толчке. Толкнуть где-то 97-98. К сожалению, не удалось, но ничего страшного. Мы будем дальше работать.

Сегодня разыгрывается четыре комплекта медалей – три у женщин и один у мужчин. Накал борьбы особенно ощущают зрители на трибунах. Для них также в Ледовом дворце работают точки общепита и продажи брендированной продукции. А еще каждый день для болельщиков будут проходить автограф- и фотосессии от белорусских золотых и серебряных призеров Олимпийских игр разных лет по тяжелой атлетике.

За дни проведения Игр в Гродно на помост выйдут 110 штангистов из девяти стран не только СНГ, но и Кубы, а также Вьетнама. Среди них немало титулованных спортсменов, чемпионов мира и призеров Олимпийских игр.