Белорусские дружины по пляжному волейболу имеют шансы на выход в полуфинал на II Играх стран СНГ

Сегодня, 5 августа, в рамках программы II Игр стран СНГ начался турнир по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в Молодечно. В стартах принимают участие девять мужских и девять женских команд.

За награды мультифорума борются представители Беларуси, России, Казахстана, Армении и Узбекистана. Нашу страну представляют три мужских дружины и три команды девушек, чей возраст не превышает 16-ти лет. Таковы возрастные ограничения на данном турнире. На стартовом этапе коллективы проводят однокруговой турнир. Сегодня было сыграно более 20 матчей. После первого дня лидирующие позиции в мужской части соревнований удерживают команды «Россия-1» и «Россия-2».