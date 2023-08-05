Белорусские дружины по пляжному волейболу имеют шансы на выход в полуфинал на II Играх стран СНГ

Сегодня, 5 августа, в рамках программы II Игр стран СНГ начался турнир по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в Молодечно. В стартах принимают участие девять мужских и девять женских команд.
Сегодня, 5 августа, в рамках программы II Игр стран СНГ начался турнир по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в Молодечно. В стартах принимают участие девять мужских и девять женских команд.
За награды мультифорума борются представители Беларуси, России, Казахстана, Армении и Узбекистана. Нашу страну представляют три мужских дружины и три команды девушек, чей возраст не превышает 16-ти лет. Таковы возрастные ограничения на данном турнире. На стартовом этапе коллективы проводят однокруговой турнир. Сегодня было сыграно более 20 матчей. После первого дня лидирующие позиции в мужской части соревнований удерживают команды «Россия-1» и «Россия-2».
Они выиграли три матча, наши дружины «Беларусь-1» и «Беларусь-2» одержали по две победы и имеют хорошие шансы на выход в полуфинал. У девушек максимальное количество очков набрала команда «Беларусь-1», у второго состава также на одну победу меньше. Тем не менее позиции белорусок позволяют им с верой смотреть в завтрашний день и сражаться за выход в полуфинал.