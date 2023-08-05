III Игры стран СНГ примет Азербайджан в 2025 году

Азер Алиев, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана:

У нас уже до этого проходили Европейские игры, Европейский юношеский фестиваль также проходил в Баку, так что у нас уже много опыта. И мы надеемся, что III Игры стран СНГ, которые будут проходить в Азербайджане через два года, мы организуем на очень достойном уровне. Возможно, мы даже будем больше включать регионы Азербайджана, не только проводить соревнования в Баку. Чтобы показать, что наша страна очень богатая и спорт развивается во всех регионах. Так что надеемся всех наших гостей приятно удивить.