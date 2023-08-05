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III Игры стран СНГ примет Азербайджан в 2025 году

05 августа 2023 17:54
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II Игры стран СНГ только стартовали, а судьба третьих уже определена. Они пройдут в 2025 году в Азербайджане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эту информацию подтвердил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета этой страны Азер Алиев.

III Игры стран СНГ примет Азербайджан в 2025 году-1

Азер Алиев, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана:
У нас уже до этого проходили Европейские игры, Европейский юношеский фестиваль также проходил в Баку, так что у нас уже много опыта. И мы надеемся, что III Игры стран СНГ, которые будут проходить в Азербайджане через два года, мы организуем на очень достойном уровне. Возможно, мы даже будем больше включать регионы Азербайджана, не только проводить соревнования в Баку. Чтобы показать, что наша страна очень богатая и спорт развивается во всех регионах. Так что надеемся всех наших гостей приятно удивить.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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