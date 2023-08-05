В Гродно завершился стартовый день соревнований по тяжёлой атлетике

Новости Беларуси. Сразу на три награды потяжелела медальная копилка Беларуси благодаря нашим сильнейшим тяжелоатлетам. В Гродно завершился стартовый день соревнований. И он оказался довольно успешным для нашей страны. Были разыграны четыре комплекта наград у женщин и мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вторая бронза в тяжелой атлетике у Беларуси – награду взял Григорий Вертинский

В итоге первую медаль домашних Игр (бронзу) белорусам принесла Полина Пичугина в весовой категории 45 килограммов. Также третье место в рывке и толчке взял наш штангист Григорий Вертинский.

Яркую борьбу продемонстрировала один из лидеров нашей женской команды Юлия Гулина, которая побила рекорд Беларуси в весовой категории до 55 килограммов в рывке и по итогу двоеборья взяла серебро. Белоруске буквально 3 килограмма веса штанги не хватило до победы. Она уступила золото представительнице Узбекистана Джамиле Панфиловой.

Юлия Гулина, серебряный призер II Игр стран СНГ по тяжелой атлетике:

За свое выступление я рада, но не до конца выполнила то, что хотелось бы, процентов на 95. Все близкие, тренеры, все, кто меня знает, болели. И болельщикам огромное спасибо.

Накал борьбы особенно ощущают зрители на трибунах. Для них также в Ледовом дворце работали точки общепита и продажи брендированной продукции. «Безумно рада, что выиграла». У Беларуси первая награда в Играх – счет открыли в тяжелой атлетике.