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В Гродно завершился стартовый день соревнований по тяжёлой атлетике

05 августа 2023 17:13
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Новости Беларуси. Сразу на три награды потяжелела медальная копилка Беларуси благодаря нашим сильнейшим тяжелоатлетам. В Гродно завершился стартовый день соревнований. И он оказался довольно успешным для нашей страны. Были разыграны четыре комплекта наград у женщин и мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вторая бронза в тяжелой атлетике у Беларуси – награду взял Григорий Вертинский

В Гродно завершился стартовый день соревнований по тяжёлой атлетике-1

В итоге первую медаль домашних Игр (бронзу) белорусам принесла Полина Пичугина в весовой категории 45 килограммов. Также третье место в рывке и толчке взял наш штангист Григорий Вертинский.

В Гродно завершился стартовый день соревнований по тяжёлой атлетике-4

Яркую борьбу продемонстрировала один из лидеров нашей женской команды Юлия Гулина, которая побила рекорд Беларуси в весовой категории до 55 килограммов в рывке и по итогу двоеборья взяла серебро. Белоруске буквально 3 килограмма веса штанги не хватило до победы. Она уступила золото представительнице Узбекистана Джамиле Панфиловой.

В Гродно завершился стартовый день соревнований по тяжёлой атлетике-7

Юлия Гулина, серебряный призер II Игр стран СНГ по тяжелой атлетике:
За свое выступление я рада, но не до конца выполнила то, что хотелось бы, процентов на 95. Все близкие, тренеры, все, кто меня знает, болели. И болельщикам огромное спасибо.

В Гродно завершился стартовый день соревнований по тяжёлой атлетике-10

Накал борьбы особенно ощущают зрители на трибунах. Для них также в Ледовом дворце работали точки общепита и продажи брендированной продукции.

«Безумно рада, что выиграла». У Беларуси первая награда в Играх – счет открыли в тяжелой атлетике.

В Гродно завершился стартовый день соревнований по тяжёлой атлетике-13

Соревновательная жизнь будет бурлить в Гродно и завтра. Разыграют 5 комплектов наград. На помост выйдут сильнейшие тяжелоатлеты. Турнир собрал 110 спортсменов из 9 стран. Причем круг не ограничился Содружеством Независимых Государств. В Гродно также выступают сильнейшие спортсмены из Кубы и Вьетнама. Завершатся соревнования 9 августа.

# Игры стран СНГ # Юлия Гулина # Фотофакт

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