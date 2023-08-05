«Безумно рада, что выиграла». У Беларуси первая награда в Играх – счёт открыли в тяжёлой атлетике
Новости Беларуси. Пока зрители в ожидании церемонии открытия, спортсмены пополняют медальные копилки. У Беларуси есть первая награда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Счет открыт в Гродно, где сегодня, 5 августа, проходят соревнования по тяжелой атлетике.
Все детали – у нашего собкора. Съемочная группа Галины Буро на прямой связи.
Галина Буро, корреспондент:
Первые медали II Игр стран СНГ уже разыграны в Гродно – по тяжелой атлетике в весовой категории до 45 килограммов. У России – золото, у Вьетнама – серебро, у Беларуси – бронза. От Беларуси выступала тяжелоатлетка Полина Пичугина.
Золото завоевала россиянка Регина Шайдуллина. Нам удалось поговорить с ней сразу после награждения. Вот первые эмоции победительницы.
Регина Шайдуллина, чемпионка II Игр стран СНГ по тяжелой атлетике в весовой категории до 45 кг (Россия):
Я безумно рада, что выиграла. Я приезжала за золотой медалью. Хотелось бы чуть больше поднять, но не получилось немного. Меня поддерживает вся семья моя, мой тренер личный.
Галина Буро:
Соревнования продолжаются. Скоро мы узнаем имена следующих победителей в своих весовых категориях. Да и каждый день будет насыщен, выступит немало опытных и титулованных спортсменов. На помост выйдут 110 штангистов из 9 стран не только СНГ, но и Кубы и Вьетнама. Также мы в ожидании в ближайшие дни выступления олимпийского чемпиона Пекина-2008 белоруса Андрея Арямнова, который планирует сражаться за победу в весовой категории 109 килограммов.
Не забыли организаторы и о зрителях. Напомним, вход на Игры бесплатный. Здесь работают точки общепита и продажи брендированной продукции. А еще каждый день для болельщиков будут проходить автограф- и фотосессии от белорусских золотых и серебряных призеров Олимпийских игр разных лет по тяжелой атлетике.
Алишер Нурлан, участник II Игр стран СНГ (Кыргызстан):
Мы приехали из Кыргызстана, очень интересно нам, город очень понравился. Все очень хорошо. Мы готовились два месяца. У нас были тренировочные сборы, хорошо подготовились. Надеемся на победу.
Я уже 40 лет тут живу, впервые такое большое событие. Очень приятно посмотреть. Внукам передала, сейчас и внуки подойдут посмотреть.
Все очень хорошо организовано, на мой взгляд – оформление, трибуны. Очень красивая страна у нас, очень горжусь ею.
Очень яркое событие для Беларуси. Мы желаем, чтобы у нас все было удачно для нашей страны, чтобы мы победили.
Галина Буро:
Надо сказать, что Гродно неслучайно принимает именно соревнования по тяжелой атлетике. Это вид спорта знаковый для города. Именно здесь вырос человек с мировым именем, знаменитый двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович. Именно его на Олимпиаде 1988 года назвали самым сильным человеком на планете. На его примере выросло не одно поколение белорусских тяжелоатлетов. А значит, мы рассчитываем на медали и болеем за наших!