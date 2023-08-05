Новости Беларуси. Пока зрители в ожидании церемонии открытия, спортсмены пополняют медальные копилки. У Беларуси есть первая награда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Счет открыт в Гродно, где сегодня, 5 августа, проходят соревнования по тяжелой атлетике. Все детали – у нашего собкора. Съемочная группа Галины Буро на прямой связи.

Галина Буро, корреспондент:

Первые медали II Игр стран СНГ уже разыграны в Гродно – по тяжелой атлетике в весовой категории до 45 килограммов. У России – золото, у Вьетнама – серебро, у Беларуси – бронза. От Беларуси выступала тяжелоатлетка Полина Пичугина.

Золото завоевала россиянка Регина Шайдуллина. Нам удалось поговорить с ней сразу после награждения. Вот первые эмоции победительницы.

Регина Шайдуллина, чемпионка II Игр стран СНГ по тяжелой атлетике в весовой категории до 45 кг (Россия):

Я безумно рада, что выиграла. Я приезжала за золотой медалью. Хотелось бы чуть больше поднять, но не получилось немного. Меня поддерживает вся семья моя, мой тренер личный.

Галина Буро:

Соревнования продолжаются. Скоро мы узнаем имена следующих победителей в своих весовых категориях. Да и каждый день будет насыщен, выступит немало опытных и титулованных спортсменов. На помост выйдут 110 штангистов из 9 стран не только СНГ, но и Кубы и Вьетнама. Также мы в ожидании в ближайшие дни выступления олимпийского чемпиона Пекина-2008 белоруса Андрея Арямнова, который планирует сражаться за победу в весовой категории 109 килограммов. Не забыли организаторы и о зрителях. Напомним, вход на Игры бесплатный. Здесь работают точки общепита и продажи брендированной продукции. А еще каждый день для болельщиков будут проходить автограф- и фотосессии от белорусских золотых и серебряных призеров Олимпийских игр разных лет по тяжелой атлетике.

Алишер Нурлан, участник II Игр стран СНГ (Кыргызстан):

Мы приехали из Кыргызстана, очень интересно нам, город очень понравился. Все очень хорошо. Мы готовились два месяца. У нас были тренировочные сборы, хорошо подготовились. Надеемся на победу.

Я уже 40 лет тут живу, впервые такое большое событие. Очень приятно посмотреть. Внукам передала, сейчас и внуки подойдут посмотреть.

Все очень хорошо организовано, на мой взгляд – оформление, трибуны. Очень красивая страна у нас, очень горжусь ею.

Очень яркое событие для Беларуси. Мы желаем, чтобы у нас все было удачно для нашей страны, чтобы мы победили.