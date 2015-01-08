Подведены итоги XI Рождественского хоккейного турнира

Новости Беларуси. Участники 11 Рождественского хоккейного турнира на приз Президента Беларуси прощаются с белорусской столицей. 8 января большинство команд возвращается домой. За главный трофей соревнований боролись 8 команд.

На этот раз кубок победителя уехал в Россию.

А вот дебютанты турнира – хоккеисты из Объединённых Арабских Эмиратов решили задержаться в Минске.

На трибунах не становится тише, когда в финале рождественского турнира скрещивают клюшки белорусы и россияне. Это сочетание команд гарантирует зрителю контактный, напряженный, а значит, зрелищный хоккей. Не случайно на игроках по 15 кг экипировки. Только в таком скафандре-латах можно выдержать и силовые приемы, и шайбу. Хоккей один из самых жестких видов спорта. Поэтому на вратаре амуниции вдвое больше, чем у защитников или нападающих — 30 кило, чтобы выдержать удар шайбы летящей иногда 10 метров в секунду. А вот голевых моментов в хоккее на порядок больше, чем в футболе. Первую шайбу в финале 11 Рождественского Турнира, после множество обоюдных атак, удалось забросить лишь на 14 минуте после начала встречи. Российский нападающий — легендарный НХЛовец — Алексей Яшин пробил-таки оборону белорусского вратаря.

Во втором периоде ворота россиян неоднократно атаковались игроками белорусской команды.

Однако результатов это не принесло. В момент, когда российская команда увеличила свой численный перевес, чемпион мира по хоккею 1993 года Игорь Варицкий забросил еще одну шайбу. Счет 2:0 в пользу россиян сохранился и до финального свистка после третьего периода. В честном спортивном поединке побеждает сильнейший. На 11 Рождественском турнире сильнее оказалась российская команда.

Восемь раз за 11 лет кубок Рождественского турнира оставался в Беларуси. И только в третий раз улетит с командой России. Кто знает, кому приз достанется через год. Уровень команд с каждым сезоном растет. Второй год подряд за бронзу соперничали финны и словаки. И второй год подряд третье место снова у хоккеистов страны Суоми. На церемонии награждения Глава государства лично пожал руки игрокам российской и финской команд.

8 января россияне приехали в национальный аэропорт Минск с чемпионским кубком наперевес. До отлета сборной желающие могли сфотографироваться с главным призом соревнований.

Сами хоккеисты находились в прекрасном расположении духа. Не только из-за одержанной победы, но и в целом от большого праздника хоккея, который уже в 11 раз радует любителей игры для настоящих мужчин.

Максим Чуканов, защитник команды России:

Как обычный турнир прошел. Очень здорово. Организация сумасшедшая. Поддержка болельщиков просто супер, просто потрясающая атмосфера.

Владимир Торшков, менеджер команды России:

Мне из Москвы звонили, ребята смотрели по белорусскому каналу, сказали, что очень высокий накал игры был, качественный хоккей был. Спасибо вам за прием. Несмотря на холод, мы тепло сердец белорусских болельщиков чувствуем. На следующий год приедем обязательно, время течет быстро, не за горами очередной новый год.

Не только с потяжелевшими от сувениров чемоданами, но и наградами за третье место финские хоккеисты собирались на родину. А нападающий скандинавской сборной Тони Макиахо, названный лучшим игроком поединка за бронзу, увезет домой еще и массу сильных впечатлений.

Тони Макиахо, нападающий команды Финляндии:

Финальная игра была очень серьезная. Это настоящий хоккей хорошего уровня. Кстати, ваш Президент уже во второй раз пожал мне руку. Было очень приятно.

А дебютанты турнира игроки сборной Арабских Эмиратов, прилетевшие первыми, улетают последними. Морозы не испугали хоккеистов из страны, где всегда жарко. До самолета планируют отдохнуть, пройтись по магазинам, сходить на матч КХЛ с участием клубов «Динамо» и «Слован».

Ахмед Аль Дхахери, вратарь хоккейной команды Объединенных Арабских Эмиратов:

Мы в Беларуси провели неделю, но в следующий раз планируем приехать в рамках клубного обмена и побыть подольше. Конечно, нам холодно при температуре минус 18, но мы посетили рождественскую ярмарку меда и увезем с собой сладкие сувениры. Играть на турнире было, конечно же, непросто, но это полезный опыт для наших игроков.