XV Рождественский турнир любителей хоккея. Расписание

ХV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси пройдет в Минске 3-7 января 2019 года.



Церемония открытия турнира – 3 января, 17.30, спорткомплекс «Чижовка-Арена».



3 января

17.30 – церемония открытия турнира (большая арена);

18.30 – Финляндия - Германия (малая арена);

19.00 – Беларусь - сборная IIHF (большая арена).



4 января

12.30 – Швейцария - Россия (малая арена);

13.00 - Китай - ОАЭ (большая арена);

18.30 - Германия - Чехия (малая арена);

19.00 - сборная Балтии - Беларусь (большая арена).



5 января

13.00 - сборная Балкан - Китай (малая арена);

13.00 - Россия - Словакия (большая арена);

18.30 - Чехия - Финляндия (малая арена);

19.00 - сборная IIHF - сборная Балтии (большая арена).



6 января

Плей-офф. Победители групп сыграют в полуфинале в 13.00 и 19.00 на большой арене.



7 января

13.00 – матч за 3-е место;

18.00 – финал.



На предварительной стадии соревнований участники разделены на четыре группы по три сборные. Победители групп выйдут в полуфинал турнира.



Группа А:

Беларусь,

сборная Балтии,

сборная ИИХФ.



Группа B:

Китай,

сборная Балкан,

ОАЭ.



Группа С:

Россия,

Швейцария,

Словакия.



Группа D:

Германия,

Финляндия,

Чехия.