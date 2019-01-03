XV Рождественский турнир любителей хоккея. Расписание

ХV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси пройдет в Минске 3-7 января 2019 года.
Церемония открытия турнира – 3 января, 17.30, спорткомплекс «Чижовка-Арена».
3 января
17.30 – церемония открытия турнира (большая арена);
18.30 – Финляндия - Германия (малая арена);
19.00 – Беларусь - сборная IIHF (большая арена).
4 января
12.30 – Швейцария - Россия (малая арена);
13.00 - Китай - ОАЭ (большая арена);
18.30 - Германия - Чехия (малая арена);
19.00 - сборная Балтии - Беларусь (большая арена).
5 января
13.00 - сборная Балкан - Китай (малая арена);
13.00 - Россия - Словакия (большая арена);
18.30 - Чехия - Финляндия (малая арена);
19.00 - сборная IIHF - сборная Балтии (большая арена).
6 января
Плей-офф. Победители групп сыграют в полуфинале в 13.00 и 19.00 на большой арене.
7 января
13.00 – матч за 3-е место;
18.00 – финал.
На предварительной стадии соревнований участники разделены на четыре группы по три сборные. Победители групп выйдут в полуфинал турнира.
Группа А:
Беларусь,
сборная Балтии,
сборная ИИХФ.
Группа B:
Китай,
сборная Балкан,
ОАЭ.
Группа С:
Россия,
Швейцария,
Словакия.
Группа D:
Германия,
Финляндия,
Чехия.