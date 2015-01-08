Участники XI Рождественского турнира любителей хоккея 8 января начали покидать Беларусь

Новости Беларуси. Минск 8 января прощается с участниками 11-го Рождественского хоккейного турнира на приз президента Беларуси, которых до сих пор переполняют эмоции. В частности, на родину отправляются его победители и призеры – команды России и Финляндии.

Россияне прибыли в Национальный аэропорт «Минск» вместе с чемпионским кубком. До отлета сборной желающие могли сфотографироваться с главным призом соревнований.

Сами хоккеисты находились в прекрасном расположении духа. Не только из-за одержанной победы, но и в целом от большого праздника хоккея, который уже в 11 раз радует любителей игры для настоящих мужчин

Максим Чуканов, защитник команды России по хоккею:

Как обычно турнир прошел очень здорово. Организация сумасшедшая, поддержка болельщиков просто супер. На финале было тысяч восемь. Просто потрясающая атмосфера праздника, порадовали людей. Я думаю, все хорошо, супер.

Финские хоккеисты также вернутся в страну не только с потяжелевшими от сувениров чемоданами, но и с кубком за третье место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тони Макиахо, нападающий команды Финляндии по хоккею:

Финальная игра была очень серьезной. Это настоящий хоккей хорошего уровня. Кстати, ваш президент уже во второй раз пожал мне руку. Было очень приятно.

Днем в аэропорт отправилась хоккейная команда Швейцарии, которая является постоянным участником Рождественского турнира. Они участвуют в турнире уже в 9 раз, но в финал пробиться не смогли. Однако, по признанию самих спортсменов, от жарких хоккейных баталий на белорусском льду и от нашей страны у них остались самые яркие и теплые впечатления.

Ромео Маттиони, нападающий команды Швейцарии по хоккею:

Минск стал для меня настоящим открытием. Здесь очень доброжелательные люди, а Рождественский турнир был организован на уровне чемпионата мира. Все было замечательно: от первой до последней минуты.

Мануэль Челио, нападающий команды Швейцарии по хоккею:

Я в Беларуси в четвертый раз. И мне хочется возвращаться сюда снова и снова. Турнир прошел достойно, я получил истинное удовольствие от игр. Все они были захватывающими и честными, а хоккеисты показали профессиональный уровень.

Дебютанты турнира, сборная Объединенных Арабских Эмиратов, первыми прилетели, а улетают последними. Сильные морозы не испугали спортсменов из этой «не хоккейной» страны. Они покинут Беларусь только 9 января.

Пока хоккеисты восстанавливаются после игр, занимаются шопингом, осматривают достопримечательности. А вечером планируют посетить матч чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги с участием минского «Динамо».

Ахмед Аль Дхахери, вратарь команды ОАЭ по хоккею:

Мы в Беларуси провели неделю, но в следующий раз планируем приехать в рамках клубного обмена и побыть подольше. Конечно, нам холодно при температуре минус 18, но мы посетили рождественскую ярмарку меда и увезем с собой сладкие сувениры. Играть на турнире было, конечно же, непросто, но это полезный опыт для наших игроков.