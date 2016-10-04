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Видеофакт: в Китае состоялся уникальный праздник рыболовов

04 октября 2016 13:22
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Новости Китая. В китайском Гуйчжоу прошел уникальный рыболовный праздник, равного которому не знает ни одна другая часть света или страна. На мелководном местном озерце собираются десятки тысяч местных жителей и приезжих. Они вооружаются корзинами без дна:

рыбу необходимо прихлопнуть этим плетенным сооружением, а затем извлечь ее через верх.

Победителем признается, естественно, обладатель самого богатого улова. Примечательно, что поймать здесь можно карпов и даже осетров весом в полцентнера, так что участники нуждаются не только в проворстве, но и в везении. Мальков в озеро запускают каждый год по весне, а к осени некоторые из них успевают вымахать до размеров циклопических, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Спортивный праздник

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