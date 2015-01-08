Минск может принять зимний чемпионат Европы по легкой атлетике в помещениях в 2019 году

Новости Беларуси. Минск готов принимать соревнования международного уровня. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец на встрече с главой Европейской легкоатлетической ассоциации Хансйоргом Вирцем.

Гость высоко оценил спортивную инфраструктуру белорусской столицы – «Минск-Арену» и новый легкоатлетический манеж. Ведь основная цель его официального визита в нашу страну – изучить условия и возможности проведения зимнего чемпионата Европы в помещениях в 2019 году.

Европейская легкоатлетическая ассоциация объединяет полсотни национальных. Штаб-квартира этой спортивной организации расположена в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хансйорг Вирц, глава европейской легкоатлетической ассоциации:

Беларусь – часть большой легкоатлетической семьи. Я был здесь шесть лет назад и сейчас очень впечатлен, как все в Минске изменилось. Приятно видеть столько спортивных объектов высокого уровня. Уже видно, что здесь есть условия для проведения мировых соревнований. Мы готовы помочь и подсказать, что еще необходимо сделать, чтобы в 2019 году здесь принять большие старты по легкой атлетике.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Минск готов принимать соревнования самого высокого уровня, самого высокого ранга. Создана достаточно серьезная инфраструктура, соответствующая всем современным требованиям. Поэтому, если будет принято соответствующее решение Федерации, то Минск примет у себя этот чемпионат и проведет его на очень высоком уровне.