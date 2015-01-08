Александр Хромылев: В очередной раз в Минске состоялся праздник спорта, хоккея и дружбы

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Александр Хромылев.

Завершился финальный матч турнира. В нем встретились старые знакомые – сборные Беларуси и России. И хоть исторический перевес на стороне наших хоккеистов (восемь завоеванный трофеев), на этот раз победы добились наши гости из России.

Александр, ваши впечатления от турнира. Как считаете, он удался?

Александр Хромылев:

Безусловно, турнир удался. Это было видно по тем эмоциям, которые царили на ледовых площадках. Это было видно по количеству болельщиков, которые с удовольствием поддерживали и хозяев, и гостей. Бескомпромиссные поединки, обилие заброшенных шайб – это уже традиционная визитка Рождественского международного турнира. В очередной раз в Минске состоялся праздник спорта, праздник хоккея, праздник дружбы и встреча хороших знакомых, которых объединяет любимое дело, которые объединяет любовь к игре, любовь к хоккею.

Какое значение турнир сегодня имеет для нашей страны? Из года в год организация все лучше и лучше. А если говорить о значении?

Александр Хромылев:

Мы можем вспомнить о знакомом термине «спортивная дипломатия». На мой взгляд, этот турнир является таким настоящим примером того, как эта спортивная дипломатия работает, работает на все 100%. Ведь, да, спортивный результат и накал борьбы первостепенен, с каждым годом растет соревновательный уровень турнира. В то же время общение, знакомство ближе со страной никто не отменяет. Многие приезжают в первый раз, кто-то здесь отмечает своеобразный юбилей. Есть команды, которые уже в 10 раз участвуют в турнире. Они по-настоящему этим гордятся. И, безусловно, возвращаясь домой, этот позитив, этот имидж они передают во всех уголках своей страны. И, я думаю, все поддержат нас в тезисе, что и благодаря Рождественскому турниру, эта была еще одна серьезная гирька на весы в плане подготовки к главному событию ушедшего года спортивному – чемпионату мира по хоккею.

Александр, как появилась идея пригласить сборную Объединенных Арабских Эмиратов?

Александр Хромылев:

Достаточно плотные хоккейные контакты у Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов, специалисты хоккейные трудятся в восточной стране, подготавливают понемножку профессиональных хоккеистов. И понимая, насколько высокое значение развитию хоккея придается в Объединенных Арабских Эмиратах, Беларусь с удовольствием откликнулась на предложение и пригласила команду принять участие в этом турнире. Это, наверное, будет большой в том числе и толчок для дальнейшего развития хоккея в регионе. К тому же уже были сыграны товарищеские матчи. И еще очень важный момент – это такое проявление дружбы, проявление единства хоккейного: белорусы усилили команду Объединенных Арабских Эмиратов, дополнили, сделали настоящий боеспособный коллектив, который дал бой участникам турнира. Я думаю, что только позитивные эмоции наши гости испытали. Я уверен, что это не последнее участие команды. Более того, с каждым годом она будет прибавлять и прибавлять.

На турнире царит, с одной стороны, соревновательная, с другой стороны, дружественная атмосфера. Как удается такой необычный симбиоз поддерживать? Все-таки, наверное, это противоположные качества.

Александр Хромылев:

На самом деле этот турнир уникальный. И с каждым годом уникальность проявляется все более отчетливо. Две практически несовместимые вещи абсолютно органично друг друга дополняют. Растет и уровень соревновательной борьбы, но, с другой стороны, за все время проведения турнира каких-то серьезных лиц, настроенных исключительно, только на борьбу, видеть не доводилось. Общение идет, идут коммуникации, идут разговоры на тему, как дальше двигаться хоккею. Активно обсуждают хоккейные события, которые происходят в настоящий момент. В целом, оказывается, и соревновательный момент, и момент настоящей хоккейной дружбы совершенно спокойно можно объединить.

Этот турнир позволяет не только выявить сильнейшего, но и показать, что Беларусь – и спортивная, и гостеприимная нация. Иностранцы уезжают, у них закрепляется реноме в этом плане?

Александр Хромылев:

Я думаю, что не только закрепилось уже. Они уезжают с четким пониманием, что некоторые вещи, наверное, стоит перенимать. В плане того, как нужно проводить мероприятия для того, чтобы твой имидж и уважение к тебе, как к стране-организатору, были на очень высоком уровне. Это действительно есть. Участники подходят, советуются, как организован этот момент, как удается выстроить работу, допустим, транспортной службы, логистические моменты. В целом мы с удовольствием этим опытом делимся и перенимаем что-то и у наших гостей.

В Беларусь приезжают хоккеисты, не так давно завершившие свою профессиональную карьеру. На рождественском турнире они получают уникальную возможность продлить свой спортивный век, еще раз окунуться в ледовые баталии, ощутить драйв и вкус победы.

Самым возрастным игроком нынешнего турнира стал немец Эдуард Бшайд: нападающий разменял девятый десяток и к нам за положительными эмоциями приезжает уже в шестой раз.

Эдуард Бшайд, самый возрастной игрок турнира (Германия):

Так приятно, когда тепло принимают зрители. Белорусы – очень радушная нация. Соперники хороши так же, как и мы. Силы у меня еще есть, я еще не старый. Ведь мне всего 82 года. И я собираюсь приезжать в Беларусь регулярно.

Александр, вы что можете выделить наиболее приятное, наверное, по итогам этого турнира?

Александр Хромылев:

Вновь хотелось бы сказать огромное спасибо болельщикам, любителям хоккея, которые на каждом матче заполняли трибуны. Иногда, действительно, желающих было больше, чем возможность вместить просто на трибуны. И беззаветно болели за команды, просто подстегивали бежать вперед, создавать, созидать, радовать красивыми комбинациями. И, безусловно, болельщики огромнейший вклад в эту атмосферу позитива, атмосферу праздника вносят. По поручению всех команд, нашим болельщикам огромное спасибо. Болельщики уже опытные, за плечами – чемпионат мира. И, опять же, сейчас тренироваться, тренироваться и тренироваться на турнирах, на матчах чемпионата страны для того, чтобы к новым рекордам приходить уже на следующем мировом форуме.

Ветеранам, наверное, это особенно приятно, когда трибуны заполнены. После завершения карьеры нечасто случается поиграть при полных трибунах.

Александр Хромылев:

Буквально в «Истоках» задавали вопрос на благотворительной акции хоккеистам, а есть ли какая-то разница в атмосфере на трибунах по сравнению с чемпионатом мира, Олимпийскими играми. И абсолютно искренне хоккеисты, игроки, экс-профессионалы отвечали, что разницы просто нет. Здесь еще искреннее болеют, поддерживают болельщики. И игра идет, по большому счету, может, где-то без силовых приемов, но на определенном уровне скорости. И, конечно же, каждая из команд желает победить.

Наши болельщики, по признанию, наверное, всех спортсменов, которые попадают к нам, одни из лучших в мире.

Болельщики:

Такой взрыв эмоций, такой драйв. Смотришь, как играют, какие здесь легендарные личности.

Эмоции. Шайбу человек поймал, а мы пропустили такое. Болеем, смотрим.

Пошла жена сегодня, так пошли бы на Беларусь. А так детей сюда, на Россию, притянул.

Хоккей – это всегда праздник.

Еще придем.

Я уже 10 лет на таких играх, каждый год хожу. Мне нравится сборная России, сборная Беларуси. И никогда не пропускаю этих игр.

Очень хороший турнир, хорошая команда, хорошо играют.

Мы вчера уже были на турнире. Вот, решили маленькую девочку привести показать. Она в первый раз видит хоккей, коньки.

Эмоции захлестывают. Это супер. Рождественские игры, президент Республики Беларусь – все классно.

Праздник состоялся, очень красивый. Приятно ходить и смотреть спортивные соревнования.