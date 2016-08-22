19 тур чемпионата Беларуси по футболу завершился 21 августа

Новости Беларуси. Столичный стадион «Трактор» принимал накануне центральное сражение 19-го тура «Беларусбанк-чемпионата страны по футболу». В нем отношения выясняли минское «Динамо» и БАТЭ.

В первом круге, когда два белорусских гранда сошлись в Борисове, дуэль получилась крайне непредсказуемой и завершилась вничью 3:3. На этот раз снова была зафиксирована ничья, но уже не такая результативная – 1:1.

Счет в самом дебюте открыл динамовец Антон Шрамченко, для которого это взятие ворот стало первым в сезоне. Ответный ход «желто-синих» последовал в середине второй половины, когда отличился вышедший на замену Михаил Гордейчук.

В других воскресных встречах «Минск» одолел на выезде «Белшину», а «Ислочь» с Витебском и «Шахтер» со «Слуцком» ограничились стартовыми нулями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».