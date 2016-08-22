Белорусские гимнастки-групповички остались без медалей впервые с Олимпиады 2004 года

Новости Беларуси. Девять наград, среди которых одна золотая, четыре серебряные и столько же бронзовых. Вот окончательный итог выступлений белорусских атлетов на летней Олимпиаде в Рио.

В последний соревновательный день мы всерьез могли рассчитывать на округление медальной статистики, но, увы, белорусские гимнастки-групповички не сумели попасть на пьедестал. Анна Дуденкова, Мария Кадобина, Мария Котяк, Валерия Пищелина и Арина Цицилина набрали только пятую сумму баллов в многоборье, пропустив вперед девушек из Италии, Болгарии, Испании и России. Именно наши восточные соседки и увезут домой золото.

В субботу представительницы России оккупировали первые два места и в индивидуальном многоборье, подтвердив свою гегемонию в мире художественной гимнастики. Нам же остается с грустью отметить, что белорусские грации остались без олимпийских наград впервые с 2004 года. В Пекине-2008 и Лондоне-2012 наши девушки завоевывали по две медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».