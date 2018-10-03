Победу ЦСКА над «Реалом» Виктор Гончаренко посвятил Анатолию Капскому

Виктор Гончаренко – главный тренер ЦСКА – посвятил победу над «Реалом» Анатолию Капскому.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Виктор Гончаренко назвал председателя правления ФК БАТЭ «вторым отцом».

Виктор Гончаренко:

Несмотря на то, что у меня хорошее настроение, хотел бы посвятить победу моему другу, второму отцу Анатолию Капскому, который недавно ушел из жизни. Для меня это большая потеря. После каждой игры он мне звонил, поздравлял. Сегодня бы он тоже порадовался этой прекрасной победе.

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