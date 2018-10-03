НОК торжественно проводит белорусскую делегацию на III Летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айрес

Поддержать спортсменов придут десятки именитых гостей, предусмотрена и развлекательная программа. Отметим, наши ребята традиционно привозят с мультифорума награды, в том числе и наивысшей пробы.

Новости Беларуси. 3 октября в здании штаб-квартиры НОК торжественно проводят белорусскую спортивную делегацию на III Летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айрес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Довгаленок, шеф белорусской миссии на III Летних юношеских Олимпийских играх:

Желательно настроить ребят, что мы, во-первых, приехали на Олимпийские игры. Наша задача – выступить. А дальше, что будет касаться непосредственно инфраструктуры, я думаю, организаторы проложат какие-то туристические маршруты более надежные. По ним они и поедут.

Изначально будем настраивать и ребят, и делегацию, что нельзя расслабляться. Для тех, кто захочет посмотреть город, нужно выстраивать маршрут более надежный.

Напомним, III Летние юношеские Олимпийские игры стартуют 6 октября в Аргентине. Всего в Буэнос-Айресе спортсмены разыграют награды в 38 дисциплинах. Отметим, возраст участников не превышает 18 лет.

Беларусь представят 37 атлетов в 16 видах спорта, в числе которых победители и призеры мировых и европейских чемпионатов.