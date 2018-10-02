Арина Соболенко вышла в третий круг теннисного турнира в Пекине

Новости Беларуси. Азиатская сказка продолжается! Арина Соболенко с победы стартовала на турнире в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд соревнований составляет более 8 миллионов долларов.

В своем стартовом матче белоруска не без труда переиграла Гарбинье Мугуруса. Саша Саснович – спринт, Арина Соболенко – «та, которая убивает мужчин»: Юрий Моисевич В первом сете обе теннисистки несколько раз теряли свои подачи. В ключевой момент партии при счете 5:4 в свою пользу Арина делает очередной брейк и закрывает сет 6:4.