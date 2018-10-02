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«Ты говоришь, белорусское, но это Nike». Президент оценил форму белорусских спортсменов ко II Европейским играм

02 октября 2018 18:17
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Новости Беларуси. В чем белорусские атлеты будут выходить на спортивные арены, а волонтеры встречать зарубежных гостей? Во Дворце Независимости 2 октября прошла презентация парадной и спортивной формы II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ты говоришь, белорусское, но это Nike». Президент оценил форму белорусских спортсменов ко II Европейским играм-1

Линейку для будущих чемпионов разработали на пинском предприятии, а дизайнером одежды для добровольных помощников состязаний стала небезызвестная Юлия Латушкина. Как новую коллекцию оценил Президент?

На первый взгляд, линейка спортивных костюмов, которые представлены главе государства, весьма респектабельны. Современные, в тренде и в стиле II Европейских игр.

«Ты говоришь, белорусское, но это Nike». Президент оценил форму белорусских спортсменов ко II Европейским играм-4

Однако при более тщательном рассмотрении Александр Лукашенко отмечает нюансы. Герб – особый вопрос.

«Ты говоришь, белорусское, но это Nike». Президент оценил форму белорусских спортсменов ко II Европейским играм-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы герб не должны просто налепить, как у вас тут с этой каймой. Герб должен быть по контуру аккуратно вышит или вшит на костюм.

«Ты говоришь, белорусское, но это Nike». Президент оценил форму белорусских спортсменов ко II Европейским играм-10

На минском мультифоруме одеты будут все. Волонтеров, которых около 10 тысяч, будет видно за версту. Их комплекты насыщенного голубого цвета, позитивно воспринимаются, а главное – чувствуется национальный колорит.

«Ты говоришь, белорусское, но это Nike». Президент оценил форму белорусских спортсменов ко II Европейским играм-13

Особое внимание дизайнеры уделили участникам эстафеты «Пламя мира», которая возьмет свое начало 3 июня 2019 года в Риме. После белорусские альпинисты доставят огонь на гору Монблан, а 12 мая факел прибудет в Брест. Дальше оттуда путь лежит ко всем регионам страны. Спортивный огонь финиширует 21 июня на столичном стадионе «Динамо», когда состоится церемония открытия мультифорума. В акции примут участие 450 факелоносцев в белых костюмах. Это знаковые люди страны.

«Ты говоришь, белорусское, но это Nike». Президент оценил форму белорусских спортсменов ко II Европейским играм-16

Эти эскизы и дизайн придумала Юлия Латушкина. Она уже имеет опыт работы в спортивном направлении. В народном стиле вышиванка, исполнена наградная одежда. Неотъемлемая часть – венок из цветов. Ведь 6 июля народный праздник Купалле. Глава государства уточнил практическую сторону наряда.

«Ты говоришь, белорусское, но это Nike». Президент оценил форму белорусских спортсменов ко II Европейским играм-19

Александр Лукашенко:
Это нормально? Почему ты решила сделать эту не то юбку, не то платье? Вы со спортсменами советовались, или вы это в кабинете решили, вам понравилось?

«Ты говоришь, белорусское, но это Nike». Президент оценил форму белорусских спортсменов ко II Европейским играм-22

В коллекции Юлии значатся и парадно-гражданские костюмы для спортсменов. Это сочетание белорусских традиций, стиля и комфорта. Стал вопрос: были ли альтернативные предложения от других художников-дизайнеров? Ведь в спорте конкуренция рождает результат, отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:
Кроме Латушкиной, я смотрю, даже те, кто блестел, померкли. Почему? Не будет у нее конкуренции, скоро и она скатится.

Юлия Латушкина, дизайнер формы белорусских атлетов для II Европейских игр, рассказала об особенностях одежды для спортсменов

«Ты говоришь, белорусское, но это Nike». Президент оценил форму белорусских спортсменов ко II Европейским играм-25

А вот что действительно подверглось критике со стороны Президента, так это работа пинского предприятия. Набор одежды для самих спортсменов из 19 предметов не впечатлил присутствующих. Костюм оказался тусклым и невыразительным, а ведь материалы использованы качественные.

«Ты говоришь, белорусское, но это Nike». Президент оценил форму белорусских спортсменов ко II Европейским играм-28

Василий Горегляд, генеральный директор предприятия «Соло-Пинск»:
При изготовлении данной коллекции применены ткани технологичные, в которых будет комфортно находиться и участвовать в соревнованиях. Нужно добавить яркости цветов, и другие моменты принять во внимание.

«Ты говоришь, белорусское, но это Nike». Президент оценил форму белорусских спортсменов ко II Европейским играм-31

Времени на исправление ошибок остается не так уж много. Ткани уже заказаны, и через пару месяцев будут в Беларуси, а некоторые – отечественного производства. Партия вскоре будет и в розничной торговле. Пока открыт вопрос по обуви. Президента интересует все в комплексе.

Александр Лукашенко:
Ты говоришь, белорусское, но это Nike.

«Ты говоришь, белорусское, но это Nike». Президент оценил форму белорусских спортсменов ко II Европейским играм-34

Более четырех тысяч атлетов соберет Минск, определят сильнейших в 15 видах спорта и разыграют около 200 комплектов наград. Мы верим, что белорусы смогут достойно встретить гостей, представить нашу страну и отпраздновать громкие победы, а спортивная форма станет прекрасным напоминанием об этих моментах.

# Европейские игры # Василий Горегляд # Фотофакт

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