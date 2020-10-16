Победительница турнира по боксу памяти Владимира Ботвинника: «Соперницы все достойные»

Помимо хозяев, участие принимали боксеры пяти стран. Впервые в турнире соревновались женщины. В четырех финалах золото досталось трем нашим спортсменкам. Единственной, кому удалось разбавить белорусских участниц на пьедестале, стала россиянка Владлена Безлапова.

Владлена Безлапова, победительница турнира (Россия):

Было очень тяжело, мышцы забиваются… Тяжело было, но справилась. Бывало труднее, если честно. Но соперницы все достойные. Проведение, атмосфера, подарки – все было прекрасно.