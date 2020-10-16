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Победительница турнира по боксу памяти Владимира Ботвинника: «Соперницы все достойные»

16 октября 2020 14:23
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Новости Беларуси. В Минске завершился международный турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Денис Сабалевский о турнире памяти Владимира Ботвинника: эти соревнования станут заключительным этапом отбора сборной Беларуси  

Победительница турнира по боксу памяти Владимира Ботвинника: «Соперницы все достойные»-1

Помимо хозяев, участие принимали боксеры пяти стран. Впервые в турнире соревновались женщины. В четырех финалах золото досталось трем нашим спортсменкам. Единственной, кому удалось разбавить белорусских участниц на пьедестале, стала россиянка Владлена Безлапова.  

Российский финалист турнира по боксу памяти Ботвинника: с белорусами первый раз побоксировал, так что будет интересно

Победительница турнира по боксу памяти Владимира Ботвинника: «Соперницы все достойные»-4

Владлена Безлапова, победительница турнира (Россия):
Было очень тяжело, мышцы забиваются… Тяжело было, но справилась. Бывало труднее, если честно. Но соперницы все достойные. Проведение, атмосфера, подарки – все было прекрасно.

# Женский бокс # Владлена Безлапова # Владимир Ботвинник

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