Денис Сабалевский о турнире памяти Владимира Ботвинника: эти соревнования станут заключительным этапом отбора сборной Беларуси

Денис Сабалевский, исполнительный директор Б елорусской федерации бокса: Очень приятно было то, что Европейская конфедерация бокса приняла решение о проведении в середине ноября чемпионата Европы среди молодежи. И поэтому мы, организовывая наш турнир, приурочили к этой дате. Эти соревнования станут заключительным этапом отбора сборной команды Беларуси для участия в этих соревнованиях. Ну и, собственно, наши гости, команда России, тоже приехали сюда с этой целью, потому что международный опыт спортсменам необходим. Окончательно решить вопрос выездного состава имеет сейчас первостепенное значение.

Хамид Тангрибергенов, старший тренер сборной Узбекистана:

У нас тоже мотивация есть, конечно. Мы должны сейчас, перед чемпионатом мира проводить здесь разведку, посмотреть с ребятами из России, из Беларуси, французы приехали – их тоже посмотреть, потому что планируется проведение чемпионата мира в Польше в следующем году в апреле, мы и к этому готовимся. И заодно у нас тоже на следующий год – в феврале должен быть чемпионат Азии среди юниоров. Мы и к этому готовимся тоже.

Еще одним шагом в развитии турнира стало участие в нем женщин. И это впервые. В четыре весовые категории заявилось 11 спортсменок. Так, например, в категории до 57 килограммов одной из главных претенденток на медали является представительница Гродно Марина Мулярчик. В 2019 году она завоевала бронзу юниорского чемпионата Европы.