Денис Сабалевский о турнире памяти Владимира Ботвинника: эти соревнования станут заключительным этапом отбора сборной Беларуси

Новости Беларуси. В Минске стартовал международный турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника. Несмотря на пандемию, под сводами малого зала «Чижовка-Арены» выступают представители пяти стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске стартовал международный турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника. Несмотря на пандемию, под сводами малого зала «Чижовка-Арены» выступают представители пяти стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Это спортсмены из Беларуси, России, Грузии, Узбекистана и Франции. Всего 98 участников, среди них 32 иностранца.
За награды состязаний поспорят боксеры 2002-2003 годов рождения. Многие сборные привезли свои первые составы. Это титулованные бойцы – чемпионы и призеры юниорской Европы. У всех спортсменов своя цель участия.
Денис Сабалевский, исполнительный директор Белорусской федерации бокса:
Очень приятно было то, что Европейская конфедерация бокса приняла решение о проведении в середине ноября чемпионата Европы среди молодежи. И поэтому мы, организовывая наш турнир, приурочили к этой дате. Эти соревнования станут заключительным этапом отбора сборной команды Беларуси для участия в этих соревнованиях. Ну и, собственно, наши гости, команда России, тоже приехали сюда с этой целью, потому что международный опыт спортсменам необходим. Окончательно решить вопрос выездного состава имеет сейчас первостепенное значение.
Хамид Тангрибергенов, старший тренер сборной Узбекистана:
У нас тоже мотивация есть, конечно. Мы должны сейчас, перед чемпионатом мира проводить здесь разведку, посмотреть с ребятами из России, из Беларуси, французы приехали – их тоже посмотреть, потому что планируется проведение чемпионата мира в Польше в следующем году в апреле, мы и к этому готовимся. И заодно у нас тоже на следующий год – в феврале должен быть чемпионат Азии среди юниоров. Мы и к этому готовимся тоже.
Еще одним шагом в развитии турнира стало участие в нем женщин. И это впервые. В четыре весовые категории заявилось 11 спортсменок. Так, например, в категории до 57 килограммов одной из главных претенденток на медали является представительница Гродно Марина Мулярчик. В 2019 году она завоевала бронзу юниорского чемпионата Европы.
Марина Мулярчик, участница турнира:
Мы всегда рады принимать участие в разных турнирах, особенно которые проходят у нас в стране, и особенно в которых принимают участие другие страны, кроме нашей. Всегда хочется выиграть, также это отбор на Европу, насколько я знаю. И я хочу поехать на Европу, потому что в прошлом году я ездила и достаточно успешно.
Полуфинальные поединки пройдут в четверг, 15 октября, а решающая стадия соревнований состоится 16 октября.