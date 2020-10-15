Российский финалист турнира по боксу памяти Ботвинника: с белорусами первый раз побоксировал, так что будет интересно

Новости Беларуси. В Минске под сводами «Чижовка-Арены» продолжается международный турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За награды спорят боксеры 17 и 18 лет.

Помимо хозяев, на ринге выступают представители России, Узбекистана, Китая, Грузии, Франции. Для белорусских спортсменов эти соревнования станут заключительным этапом отбора на юниорский чемпионат Европы, который пройдет в ноябре в Черногории.

В среду, 14 октября, на турнире был важный день: состоялись полуфинальные поединки. По их итогам определились пары, которые сойдутся в решающей битве. Так, например, в весе до 56 килограммов встретятся белорус Кирилл Леванков (на недавнем чемпионате страны среди мужчин он стал вторым) и россиянин Алексей Шендрик.

Алексей Шендрик, финалист турнира (Россия):

Вообще, с белорусами только на этом турнире первый раз побоксировал, так что будет интересно, буду готовиться. Конечно, сегодня выложился. Морально тяжело, потому что как финал России. Надеюсь завтра еще лучше бокс показать.

Александр Зырянов, финалист турнира (Россия):

В данный период этот турнир довольно-таки очень важен. Как на нем отбоксировать, влиться после пандемии именно в колею соревнований, сборов. И это тот же самый этап подготовки к первенству Европы.