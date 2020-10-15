«Рада, что не подвёл». В Ратомке проходит этап Кубка мира по выездке

Новости Беларуси. Ратомка в эти дни принимает международный старт и этап Кубка мира по выездке. В участниках – спортсмены Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования очень важные, поскольку помогают квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. К тому же это один из заключительных стартов в сезоне.

В первый день в крытом манеже разыграли три комплекта наград – в командном призе у юношей и юниоров, а также в малом призе у взрослых. Леонарда Грабовская со своим напарником Халахеном всего неделю, однако, несмотря на непродолжительное знакомство, у дуэта пятое место в командном призе среди юношей.

Леонарда Грабовская, участница соревнований:

Я рада, что не подвел на соревнованиях – можно так сказать. Я была настроена на самом деле на худшее. Я не думала, что это место займу на таких соревнованиях. Это достаточно хорошо. В принципе, я довольна этим сезоном, все устраивает, нравится.

В юниорах конкуренция намного серьезнее.

Одной из претенденток на медали является член российской сборной Юлия Горбачева. Со своей лошадью Урби эт Орби они практически ровесники. Юлии 20, четвероногому напарнику – 19. Спортсменка приехала на соревнования в Беларусь со своим личным тренером и по совместительству мамой.

Ирина Горбачева, тренер (Россия):

Очень хочется показать себя, выступить на международном турнире. Потому что у нас в России было несколько стартов, но, конечно, хочется посмотреть, что мы наработали за год, как мы продвинулись или не продвинулись. И, конечно, очень хочется попасть в призеры.