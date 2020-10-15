Прямой эфир

Хоккей. 15 октября состоятся очередные матчи в экстралиге «А»

15 октября 2020 16:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В центре внимания – экстралига «А». В чемпионате Беларуси по хоккею проходят очередные матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. 15 октября состоятся очередные матчи в экстралиге «А»-1

Идущий на втором месте «Гомель», оставшийся без своего главного бомбардира Игоря Ревенко, встречается с «Локомотивом». Отметим, для оршанской команды это первый матч после выхода из карантина.

Хоккей. 15 октября состоятся очередные матчи в экстралиге «А»-4

Лидер чемпионата, солигорский «Шахтер», на выезде играет с «Динамо-Молодечно». «Зубрам» в последнее время приходится непросто. Команда временно выступает без главного тренера Константина Кольцова.

Также 15 октября жлобинский «Металлург» принимает «Могилев». Пока «львам» найти свою игру не удается. В активе гостей лишь две победы, зато одна из них именно над «сталеварами». Чем закончатся противостояния, узнаем совсем скоро.

# Хоккей Беларуси # Игорь Ревенко # Константин Кольцов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Российский финалист турнира по боксу памяти Ботвинника: с белорусами первый раз побоксировал, так что будет интересно
15 октября 2020 14:53

Российский финалист турнира по боксу памяти Ботвинника: с белорусами первый раз побоксировал, так что будет интересно

Теннис. Илья Ивашко выбыл из турнира в Санкт-Петербурге
15 октября 2020 14:20

Теннис. Илья Ивашко выбыл из турнира в Санкт-Петербурге

Мархель о матче сборной Беларуси с Казахстаном: «Нам было очень важно эту игру выиграть, чтобы идти вперёд»
15 октября 2020 09:34

Мархель о матче сборной Беларуси с Казахстаном: «Нам было очень важно эту игру выиграть, чтобы идти вперёд»