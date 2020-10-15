Хоккей. 15 октября состоятся очередные матчи в экстралиге «А»

Новости Беларуси. В центре внимания – экстралига «А». В чемпионате Беларуси по хоккею проходят очередные матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Идущий на втором месте «Гомель», оставшийся без своего главного бомбардира Игоря Ревенко, встречается с «Локомотивом». Отметим, для оршанской команды это первый матч после выхода из карантина.

Лидер чемпионата, солигорский «Шахтер», на выезде играет с «Динамо-Молодечно». «Зубрам» в последнее время приходится непросто. Команда временно выступает без главного тренера Константина Кольцова.

Также 15 октября жлобинский «Металлург» принимает «Могилев». Пока «львам» найти свою игру не удается. В активе гостей лишь две победы, зато одна из них именно над «сталеварами». Чем закончатся противостояния, узнаем совсем скоро.