«Гомель» обыграл «Локомотив» в чемпионате Беларуси по хоккею

Одной из интереснейших оказалась встреча «Гомеля» и оршанского «Локомотива». Любопытен был не столько результат («рыси» в лидерах, «железнодорожники» замыкают таблицу), сколько то, как команда Жилинского выглядела после почти месячного карантина. Отсутствие игровой практики сразу бросилось в глаза.

Гости пропустили через 44 секунды после стартового вбрасывания. Шайба взбодрила оршанцев, и больше ошибок, которые вылились бы в гол, команда не допускала, правда, только до второго периода. Там же «Локомотив» трижды капитулировал, но шайбой престижа все-таки отметился. Гол из раздевалки в заключительной трети привез «Гомелю» Савинов. Таким образом, победа хозяев – 4:1.