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«Гомель» обыграл «Локомотив» в чемпионате Беларуси по хоккею

15 октября 2020 20:30
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею сыграны очередные матчи. Программу вечера завершили три игры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гомель» обыграл «Локомотив» в чемпионате Беларуси по хоккею-1

Одной из интереснейших оказалась встреча «Гомеля» и оршанского «Локомотива». Любопытен был не столько результат («рыси» в лидерах, «железнодорожники» замыкают таблицу), сколько то, как команда Жилинского выглядела после почти месячного карантина. Отсутствие игровой практики сразу бросилось в глаза.

Гости пропустили через 44 секунды после стартового вбрасывания. Шайба взбодрила оршанцев, и больше ошибок, которые вылились бы в гол, команда не допускала, правда, только до второго периода. Там же «Локомотив» трижды капитулировал, но шайбой престижа все-таки отметился. Гол из раздевалки в заключительной трети привез «Гомелю» Савинов. Таким образом, победа хозяев – 4:1.

«Гомель» обыграл «Локомотив» в чемпионате Беларуси по хоккею-4

Результаты остальных матчей вы видите на экранах. Отметим упорный характер встреч в Молодечно и Жлобине. Команды завершили игры с разницей в одну шайбу.

# Хоккей Беларуси # Игорь Жилинский # Фотофакт

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