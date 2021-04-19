Гандбол. «Мешков Брест» в 13-й раз выиграл чемпионат Беларуси

Новости Беларуси. «Мешков Брест» выиграл чемпионат Беларуси в 13-й раз. В воскресенье, 18 апреля, подопечные Рауля Алонсо одержали гостевую победу над СКА (41:34) и досрочно оформили победу в сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».