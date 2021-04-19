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Гандбол. «Мешков Брест» в 13-й раз выиграл чемпионат Беларуси

19 апреля 2021 12:03
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Новости Беларуси. «Мешков Брест» выиграл чемпионат Беларуси в 13-й раз. В воскресенье, 18 апреля, подопечные Рауля Алонсо одержали гостевую победу над СКА (41:34) и досрочно оформили победу в сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. «Мешков Брест» в 13-й раз выиграл чемпионат Беларуси-1

Став 13-кратными чемпионами страны, «мешковцы» установили абсолютный рекорд Беларуси. Отметим, что клуб из города над Бугом выигрывает чемпионат Беларуси 8-й год подряд. Впереди у команды Алонсо четвертьфинал Лиги чемпионов. Первая игра против Барселоны состоится 12 мая в Бресте.

# Гандбол # Рауль Алонсо # Фотофакт

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